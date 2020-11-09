 

Пользователи Сети припомнили кандидату в депутаты Госдумы подделанные подписи

09.11.2020, 16:08, Новости дня

В Сети продолжают собирать досье на кандидатов в депутаты Госдумы. Соратница сооснователя фонда «Городские проекты» Максима Каца Анастасия Брюханова сообщила о своих планах участвовать в выборах, однако ей припомнили махинации в ходе прошлогодних выборов в Мосгордуму.

Пользователи Сети напомнили, что Брюхановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгородумы по избирательному округу №42 из-за большого количества недействительных автографов москвичей в подписных листах. Недействительными оказались 21% подписей избирателей, оставленных в ее поддержку, передает «Ридус».

В ходе прошлогодней кампании разразился скандал, когда в подписных листах за Брюханову была обнаружена поддельная подпись мундепа столичного округа Раменки Алексея Баранова.

Ранее стало известно, что Брюханова и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявили о намерениях участвовать в выборах в нижнюю палату парламента по одному и тому же столичному округу.

«Одновременное участие на одном округе двух оппозиционных кандидатов неминуемо приведет к расколу их электората», – считают пользователи соцсетей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / ABC News – ночевать приходится в машинах — ураган «Лаура» лишил жилья многих жителей Луизианы

20.07 / «Черные ящики» украинского самолета, сбитого Ираном, доставлены во Францию

26.08 / Шевченко объявил предварительный состав сборной Украины на матчи Лиги наций

22.10 / Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

28.06 / Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко

03.10 / Макрон призвал Азербайджан к переговорам по Карабаху

20.09 / В США назвали возможный ответ на угрозу «Авангарда»

27.06 / Собчак написала заявление в полицию после нападения в монастыре

30.07 / Пандемия COVID-19. ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд, Украины в перечне нет

19.09 / Белоруссия пригрозила «радикальным» ответом на санкции ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска