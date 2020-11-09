 

Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ

09.11.2020, 15:55, Новости дня

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) заявил правоохранителям, что люди, в распоряжении которых оказалась запись его интимной встречи с актрисой Анастасией Шульженко, намерены ее продать. Об этом говорится 6 ноября на сайте телеканала РЕН ТВ.

Ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, телеканал сообщает, что Тарзан в разговоре со следователями, также заявил, что на предполагаемом видео помимо Анастасии Шульженко фигурирует ее подруга, имя которой не называется.

13 сентября стало известно, что супруга Тарзана певица Наташа Королева подала в суд на Шульженко. Королева заявила, что пока она была в отпуске, к ее мужу пришли в гости две малознакомые женщины, а после их визита исчезли драгоценности

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

После этого Шульженко обнародовала ролик, в котором заявила, что со стороны Королевой и Тарзана в ее адрес поступают угрозы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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