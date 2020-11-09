 

Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Я написал записку Назарбаеву. Он спрашивает: “Кто этот парень? Поехали со мной”

09.11.2020, 15:55, Новости дня

Казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев рассказал в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, что во время учебы в университете имени Кирова в Алма-Ате общался с Нурсултаном Назарбаевым, который впоследствии стал президентом Казахстана.

“Заканчиваю третий курс. Сказали: первый секретарь [ЦК Компартии Казахстана Назарбаев] будет встречаться со студентами во Дворце культуры АХБК. Около 10 тысяч человек”, – сказал он.

По словам бизнесмена, накануне в Москве, куда он ездил слушать лекции, купил книгу Дейла Карнеги “Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей”.

“Она мне так понравилась! Вот просто в масть! Я взял эту книгу, ее всю прочитал, законспектировал. Когда мне сказали, что будет встреча с Назарбаевым, думаю: “Дай я попробую эти методы”. И начал писать письмо: “Уважаемый Нурсултан Абишевич, я такой и такой-то, огульный парень, окончил казахскую школу, работал чабаном, послужил в армии, поступил в КазНУ, стал ленинским стипендиатом, владею английским языком свободно. Мне здесь тесно – отправьте меня за границу”, – объяснил Сейсембаев.

Он отметил, что передавал записку Назарбаеву по рядам “без задней мысли”.

“Вдруг Назарбаев выходит на трибуну и зачитывает мое письмо. Я офигел, конечно. Он спрашивает: “Кто этот парень? Пусть встанет”. Я встал. Весь зал на меня смотрит. Он говорит: “Вот такие люди мне нужны, вот с такими людьми я буду строить будущее Казахстана. Поехали со мной”. Меня сразу под белы ручки – и в его резиденцию. Приехали, большой овальный стол, сидит он, министр образования, мэр города, декан факультета Калифорнийского университета Аксель Лейонхуфвуд… Наверное, час мы пили чай. И такой допрос: откуда, что, как… Ну, я на все вопросы отвечаю. В конце президент обратился к Акселю Лейонхуфвуду: “Моя просьба: вот этого парня примите себе в университет”, – рассказал бизнесмен..

Казахстанский миллиардер Сейсембаев: В один из дней, когда я пас баранов, подумал: “Блин, я что, родился, чтобы пасти свою еду?” Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение). 

В 1991 году основал частную коммерческую фирму “Сеймар коммерция”, которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию “Сеймар”, которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой “Альянс Банка”, который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило “Радио Азаттык”. В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения “гарантий неприкосновенности” вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes. 

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes. 

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. “В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса”, – сообщил он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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