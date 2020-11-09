С 9 ноября в Украине запрещены плановые операции и госпитализации – Ляшко

09.11.2020, 15:55, Новости дня

В Украине с 9 ноября запрещены плановые госпитализации и операции. Об этом на брифинге 9 ноября сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“С понедельника все плановые госпитализации, операции запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных (в неотложных случаях. – “ГОРДОН”) и пациентов с коронавирусом”, – подчеркнул Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки 8 ноября подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 ноября обновила карантинное зонирование. Все населенные пункты страны с 9 ноября попадут в “красную” или “оранжевую” зоны, “желтых” и “зеленых” зон не осталось. В “красной” зоне окажутся 13 областных центров: Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Ужгород, Запорожье, Николаев, Полтава, Сумы и Краматорск (временно выполняет функции административного центра Донецкой области из-за оккупации Донецка). Еще пять областных центров находятся на грани попадания в “красную” карантинную зону.

Минздрав предложил ужесточить ограничения в Украине, в частности – ввести “карантин выходного дня”.