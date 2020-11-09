 

С 9 ноября в Украине запрещены плановые операции и госпитализации – Ляшко

09.11.2020, 15:55, Новости дня

В Украине с 9 ноября запрещены плановые госпитализации и операции. Об этом на брифинге 9 ноября сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“С понедельника все плановые госпитализации, операции запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных (в неотложных случаях. – “ГОРДОН”) и пациентов с коронавирусом”, – подчеркнул Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки 8 ноября подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 ноября обновила карантинное зонирование. Все населенные пункты страны с 9 ноября попадут в “красную” или “оранжевую” зоны, “желтых” и “зеленых” зон не осталось. В “красной” зоне окажутся 13 областных центров: Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Ужгород, Запорожье, Николаев, Полтава, Сумы и Краматорск (временно выполняет функции административного центра Донецкой области из-за оккупации Донецка). Еще пять областных центров находятся на грани попадания в “красную” карантинную зону.

Минздрав предложил ужесточить ограничения в Украине, в частности – ввести “карантин выходного дня”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / В Гродно протестующие скандировали: “Лукашенко – в автозак”. Видео

07.11 / Байден обещал не допустить остановки подсчета голосов на выборах в США

07.07 / Ученые предсказали появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

29.06 / Прокурор попросил суд освободить экс-главбуха Серебренникова

11.08 / “Народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”. Байден призвал официальнй Минск отказаться от насилия

12.08 / Гривна к евро подешевела до 32,57 грн/€

04.10 / “Показатели тревожные”. Следующие два дня станут критическими для Трампа

20.08 / Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана

01.09 / Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

26.06 / Украинские дальнобойщики ответили Зеленскому про «засранцев»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска