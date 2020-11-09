Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств

09.11.2020, 15:48, Новости дня

На портале госуслуг появился электронный сервис для сообщений и замечаний медиков об оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, а также о дефиците лекарств, сообщили в пресс-службе Минздрава.

На сайте, заполнив специальную форму, медики смогут направить свои предложения по организации медпомощи лицам с COVID-19, а также замечания по отсутствию лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности коек, передает RT.

Уточняется, что собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона, проинформировали в министерстве. Как добавили в ведомстве, все обращения также будут поступать в Минздрав для оперативного мониторинга ситуации.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

За последние сутки в РФ выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 796 тыс. 132 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 335 тыс. 141, из них 10 722 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 256 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 30 793 человека.