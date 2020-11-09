 

Задержан расстрелявший сослуживцев под Воронежем срочник

09.11.2020, 14:48, Новости дня

Солдат-срочник Антон Макаров, расстрелявший трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронежской области, задержан, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Полиция задержала. Живой», – передает ТАСС  со ссылкой на источник.

Напомним, солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. Сообщалось, что Макаров ушел из академии МВД из-за конфликтов.



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