Женщину-охранника ранили в шею в Москве

09.11.2020, 14:31, Новости дня

В Москве неизвестный ранил в шею женщину-охранника ЧОП, пострадавшую обнаружили утром 8 ноября у железнодорожных путей в районе Покровское-Стрешнево, рассказали в Главном управлении столичного МВД.

«Обнаружена девушка 1995 года рождения, охранник ООО «ЧОП», которая с колото-резаным ранением шеи в состоянии геморрагического шока госпитализирована в медицинское учреждение», – передает РИА «Новости» сообщении правоохранителей.

Установить предмет, которым орудовал нападавший, пока не удалось. Сообщается, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге воры избили охранника магазина.

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