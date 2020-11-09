“Оставляю шоу-бизнес тебе”. Потап прокомментировал творчество Monatik

09.11.2020, 13:55, Новости дня

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 8 ноября в Instagram обнародовал совместное фото с коллегой Monatik.

“Ты настолько талантливая личность, что я спокойно оставляю шоу-бизнес тебе, ты всех нас переплюнешь!” – подписал снимок Потап.

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Я с Потапом из группы Mozgi ))) @monatik_official ты настолько талантливая личность , что я спокойно оставляю шоу-бизнес тебе ,ты всех нас переплюнешь!

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 7 Ноя 2020 в 12:29 PST

На фото Monatik запечатлен в образе, напоминающем Потапа – он одет в шапку и футболку с названием продюсерского центра Mozgi, возглавляемого Потапом. В таком виде Monatik принимал участие в съемках суперфинала шоу “Маскарад” на “1+1”, одним из заданий которого была пародия на Потапа. Передача вышла в эфир 7 ноября.

2 ноября американский режиссер Майкл Грейси в комментариях на странице Monatik заявил, что ему было интересно наблюдать на видео, как проходили съемки мюзикла “Ритм”, продюсируемого артистом.