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09.11.2020, 13:55, Новости дня

Украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram поделилась архивным снимком своих родителей – покойных Анны и Николая.

“Этот день 7 ноября всегда отмечали в нашей семье! Мои родители именно в этот день расписались… На этом фото есть и я. Только еще не родилась. Скучаю… по маме и папе”, – написала она и отметила пост хештегом “берегите родителей”.

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Этот день 7 Ноября всегда отмечали в нашей семье! Мои родители именно в этот день расписались…на этом фото есть и я * Только ещё не родилась * Скучаю….за Мамой и Папой… * #берегитеродителей

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 7 Ноя 2020 в 1:19 PST

“Светлая память”, – написала подписчица tata_brailovskaya.

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Она обладательница Ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Отец певицы умер, мама скончалась в мае 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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