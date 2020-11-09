Психолог объяснила действия открывшего огонь под Воронежем солдата

09.11.2020, 13:08, Новости дня

Нервный срыв рядового, открывшего огонь в воронежской военной части, может быть обусловлен буллингом со стороны сослуживцев, либо его плохим психоэмоциональным состоянием из-за несостыковки ожидания и реальности, сообщила газете ВЗГЛЯД психолог Наталья Панфилова.

Проведенное в воинской части в Воронежской области расследование показало, что никакого физического конфликта ни в день инцидента, ни несколькими днями ранее у открывшего огонь по сослуживцам солдата не было. Уточняется, что в качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв.

«Вообще, смена обстановки, непривычное окружение – все это могло подтолкнуть солдата к тому, что произошло, ведь мы не знаем, какое у него было окружение ранее, зачем он пошел в армию и какие у него были мотивы. Может быть, он хотел всем что-то доказать или ушел служить назло своей девушке, которая его бросила, – мы не знаем. То есть к таким аффективным действиям часто приводит несоответствие ожидания и реальности», – говорит Панфилова.

Возможно, продолжает психолог, рядовой ожидал, что легко «впишется» в военный коллектив, чего не случилось. Не исключено, что присутствовал и словесный буллинг со стороны сослуживцев и старших по званию.

«Дело в том, что даже тот человек, который физически хорошо подготовлен и у него какой-нибудь черный пояс по карате, может оказаться в эпицентре травли, поскольку и сам задирается, провоцирует. Причем в таком случае будет не столько буллинг, сколько очень жесткий конфликт. Не зря говорят, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят, и когда человек с гражданской своей позицией приходит служить в армию, он должен обладать определенной гибкостью, чтобы вписаться туда», – отметила психолог.

Эксперт отмечает, что если же человек не вписывается в коллектив, то его могут «накрыть» серьезные и глубокие переживания, которые впоследствии приведут к подобному нервному срыву.

«То есть парень мог сам себя довести до такого состояния из-за того, что не мог приспособиться, найти какой-то компромисс и так далее. Может быть он априори был раздражен ситуацией, что пошел в армию. Ведь зачастую мальчишки туда идут для того, чтобы кому-то что-то доказать: себе, девушке, друзьям, взрослым. А в процессе службы они понимают, что служба им ничего не дает, поэтому начинается поиск крайних, где любой раздражитель может оказаться для человека спусковым механизмом к нервному срыву и привести к такому исходу, как под Воронежем», – объясняет Панфилова.

Психолог уточняет, что до армии молодой человек, получая негативные эмоции, мог выпустить их вечером, закрывшись в комнате или покричав на близких. А придя на службу такой возможности у него больше не было, и если он и срывался на старших по званию, то получал наряды.

«Я могу предположить, что рядовой находился в угнетенном состоянии и данное нападение все-таки планировал. Но и не исключено, что это было какое-то спонтанное решение, когда он схватил первое, что попалось под руку. То есть это могло произойти как в состоянии аффекта, так и заранее запланировано. Но мы должны понимать, что состояние аффекта – это такое состояние, при котором можно и осуществить что-то, о чем просто фантазировал, но не решался подготовить и реализовать», – подытожила Панфилова.

СМИ сообщают, что устроивший стрельбу ранее отчислился по собственному желанию из академии МВД в региональном центре.

Напомним, 9 ноября на воронежском аэродроме Балтимор в Воронежской области около 5 утра солдат-срочник сначала взял топор и убил одного человека, затем отнял у другого офицера оружие и открыл стрельбу. После инцидента молодому человеку удалось скрыться. В следственном комитете сообщили, что нападавшим оказался рядовой Антон Макаров. Возбуждено уголовное дело.