Воронежские власти опубликовали имена погибших военнослужащих

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09.11.2020, 12:08, Новости дня

Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Погибшие в результате стрельбы в воинской части: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев», – передает ТАСС текст сообщения.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы.



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