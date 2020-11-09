 

Симоньян возмутила «омерзительная история» с Дзюбой

09.11.2020, 12:08, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила в защиту нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы на фоне скандала с появлением в Сети откровенного ролика с участием футболиста.

«Омерзительная история с Дзюбой. Не из-за того, что сделал Дзюба (а что он сделал-то, собственно?), а из-за того, что сделали с ним», – написала Симоньян в Telegram.

Она отметила, что Дзюбе «вменяют наличие интимной жизни, которую он совершенно не намеревался демонстрировать публично. Тьфу, лицемеры». 

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.

В воскресенье Дзюба, названный лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1), рассказал о психологическом напряжении в команде из-за сложившейся ситуации и поблагодарил за поддержку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Одесские правоохранители расследуют нехватку рельс почти на 1 млн грн

01.07 / Прокуратура просит избрать Порошенко меру пресечения на восемь дней

22.07 / Определены полуфиналисты конкурса «Доброволец РФ – 2020»

03.07 / “Оренбург” получил второе техническое поражение подряд. Теперь он проиграл “Уралу”

30.09 / Минпромторг рассказал об отказе иностранных компаний поставлять системы для российских самолетов

24.09 / Курц – Европа должна вынести уроки из 2015 года и бороться с нелегальной миграцией

22.10 / Россияне определили самую важную национальную цель

03.11 / В результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек

21.10 / В Кремле прокомментировали материал CNN о планах РФ по «Буревестнику»

17.07 / Ливень затопил Ростов-на-Дону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска