Симоньян возмутила «омерзительная история» с Дзюбой

09.11.2020, 12:08, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила в защиту нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы на фоне скандала с появлением в Сети откровенного ролика с участием футболиста.

«Омерзительная история с Дзюбой. Не из-за того, что сделал Дзюба (а что он сделал-то, собственно?), а из-за того, что сделали с ним», – написала Симоньян в Telegram.

Она отметила, что Дзюбе «вменяют наличие интимной жизни, которую он совершенно не намеревался демонстрировать публично. Тьфу, лицемеры».

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.

В воскресенье Дзюба, названный лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1), рассказал о психологическом напряжении в команде из-за сложившейся ситуации и поблагодарил за поддержку.