В Минобороны рассказали подробности расстрела на аэродроме Балтимор под Воронежем

09.11.2020, 10:06, Новости дня

В результате стрельбы в одной из воинских частей в Воронежской области погибли трое военных, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По данным пресс-службы, инцидент произошел около пяти утра, когда военный из суточного наряда по парку «совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части», передает РИА «Новости».

В результате нападения трое военнослужащих получили смертельные ранения, а нападавший, «завладев оружием офицера, скрылся».

Командование части совместно с правоохранительными органами начало розыск беглеца.

Прокуратура и Следственный комитет подтвердили факт ЧП на воронежском аэродроме Балтимор, не уточняя подробностей.

Ранее источник сообщил, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. Отмечалось, что военнослужащий забрал у офицера пистолет и расстрелял троих человек.

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов.