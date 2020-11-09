В Минобороны рассказали подробности расстрела на аэродроме Балтимор под Воронежем
09.11.2020, 10:06, Новости дня
В результате стрельбы в одной из воинских частей в Воронежской области погибли трое военных, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
По данным пресс-службы, инцидент произошел около пяти утра, когда военный из суточного наряда по парку «совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части», передает РИА «Новости».
В результате нападения трое военнослужащих получили смертельные ранения, а нападавший, «завладев оружием офицера, скрылся».
Командование части совместно с правоохранительными органами начало розыск беглеца.
Прокуратура и Следственный комитет подтвердили факт ЧП на воронежском аэродроме Балтимор, не уточняя подробностей.
Ранее источник сообщил, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. Отмечалось, что военнослужащий забрал у офицера пистолет и расстрелял троих человек.
Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов.
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