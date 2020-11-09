 

Протесты в Беларуси. На воскресных акциях задержали больше тысячи человек

09.11.2020, 9:55, Новости дня

В Беларуси на массовых акциях протеста ОМОН и полиция задержали 1023 человека. Такие данные привели в лишенном аккредитации белорусском правозащитном центре “Весна” на утро 9 ноября.

Большинство задержанных в Минске. Несколько человек задержали в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах и Пинске.

Среди задержанных – белорусская модель, победительница конкурса “Мисс Беларусь 2008” Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила 8 ноября в Telegram о восьми задержанных сотрудниках СМИ. По состоянию на 22.20 8 ноября трое из них оставались за решеткой.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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