 

Нет подтверждений, что Россия разместила в Крыму ядерное оружие – Данилов

09.11.2020, 9:55, Новости дня

Россия еще не размещала ядерное оружие в оккупированном ею Крыму. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил изданию “Крым.Реалии”, материал об этом опубликован 8 ноября.

“То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу”, – объяснил он.

В июне 2015 года на тот момент секретарь СНБО Александр Турчинов говорил о размещении в Крыму наступательного ядерного оружия.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что “все, что сейчас делается в Крыму, имеет одну цель – милитаризация”. Она констатировала, что на сегодня Крым – это военная база РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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