Байден представит свой план по борьбе с COVID-19. Он обяжет всех жителей штатов носить маски

09.11.2020, 9:55, Новости дня

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден намерен ввести общенациональный масочный режим в США сразу после того, как займет президентский пост, сообщил 9 ноября телеканал Fox News.

Байден хочет обязать жителей каждого штата носить маски, заручившись поддержкой губернаторов. Если кто-то из них откажется пойти на такой шаг, Байден намерен договариваться о таком режиме с округами по отдельности.

Ожидается, что в понедельник, 9 ноября, Байден рассмотрит план из семи пунктов, с подробным описанием мер по борьбе с коронавирусом, включая интенсивное тестирование и обеспечение поставок средств индивидуальной защиты и инвестирование в производство вакцин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по числу заболевших COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 9 ноября, в США зарегистрировали более 9,9 млн. заболевших. Умерли в США от COVID-19 уже 237,5 тыс. человек, а выздоровели почти 3,9 млн. пациентов.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.