В Словакии завершается этап всеобщего тестирования граждан на коронавирус

09.11.2020, 9:48, Новости дня

В Словакии в эти выходные были открыты более 2800 пунктов, где проводился очередной этап экспресс-тестирования граждан на наличие антигенов к коронавирусу.

Во время первого этапа за два дня были протестированы почти 3,5 млн человек, что составляет больше половины всего населения страны, информирует «Эхо Москвы».

Добровольному бесплатному тестированию на коронавирус в Словакии предшествовала масштабная подготовка. Государство заранее закупило в Южной Корее 13 млн тестов, результаты которых становятся известны в течении 15 минут.

По информации медицинского издания Lancet, было закуплено несколько видов тестов на антиген, в том числе BIOCREDIT COVID-19 Ag (RapiGEN). Премьер-министр Игор Матович, сравнивая эти тесты с тестами ПЦР, отметил, что они имеют чувствительность 96,52%.

Для решения организационных и логистических проблем, связанных с массовым тестированием, власти Словакии решили привлечь армию и добровольцев. Также перед властями встал вопрос о наличии достаточного количества обученного медицинского персонала и оборудования для проведения всех анализов.

Со 2 ноября передвигаться по Словакии можно только имея на руках справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. Не имеющие таких документов обязаны находится дома на самоизоляции.

В РФ число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за неделю с 2 по 8 ноября возросло более чем на 137 тыс., информирует ТАСС. Это на 12% больше, чем выявили неделей ранее. Число выздоровевших на этой неделе – более 98 тыс. человек.