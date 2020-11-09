Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

09.11.2020, 9:48, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили турецкие дипломатические источники.

По данным телеканала CNN Turk, это предложение президент Турции озвучил в ходе телефонных переговоров с Путиным, которые состоялись 7 ноября, передает ТАСС.

Напомним, в субботу президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора обстоятельно обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.