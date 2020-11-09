В результате стрельбы в церкви в Северной Каролине погиб человек

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09.11.2020, 9:48, Новости дня

Один человек погиб в результате стрельбы в церкви в американском штате Северная Каролина, полиция начала расследование, сообщили правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт. Как передает телеканал Fox News, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок об инциденте со стрельбой в баптистской церкви. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного погибшего – темнокожего мужчину, передает РИА «Новости». Также сообщается о нескольких пострадавших в результате инцидента. Подробности о личности погибшего и пострадавших не раскрываются.

Полиция города сообщила, что готовится допросить возможных свидетелей и провести обыски в рамках расследования.

Напомним, в декабре в результате стрельбы в церкви в американском Техасе погибли нападавший и два сотрудника службы охраны.



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