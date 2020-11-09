«Сириусу» решили присвоить статус федеральной территории

09.11.2020, 9:08, Новости дня

В Госдуму внесен первый законопроект, описывающий статус «федеральной территории». Созданный в феврале в Имеретинской долине на базе инфраструктуры Олимпиады-2014 городской округ Сириус получит статус публично-правового образования с особым устройством власти, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», в феврале 2020 года правительство дало название «Сириус» населенному пункту, составленному из олимпийской инфраструктуры и объектов вокруг него, а в марте Краснодарский край выделил в своем составе городской округ Сириус на той же территории – около 1400 га. Фонд «Талант и успех», созданный по поручению президента Владимира Путина, с 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивает образовательный центр «Сириус» – в сущности, именно он и станет основой ФТ.

По законопроекту, ФТ «Сириус» – публично-правовое образование, на территории которого часть региональных властных полномочий, муниципальные полномочия и часть федеральных полномочий осуществляются новым органом власти. Часть этого коллективного органа власти (в котором, видимо, впервые реализуется конституционный принцип «единства публичной власти») будет назначена президентом России, часть, причем большая, – избираться населением ФТ. Территория будет иметь отдельный от бюджетной системы Краснодарского края бюджет, в ее управление будут переданы олимпийские объекты в Имеретинской низменности.

Многие вопросы будут регулироваться федеральным законодателем. Краевое законодательство будет действовать на территории ФТ в той части, которая не регулируется законом о «Сириусе». В «Сириусе» сейчас проживает 12,5 тыс. человек, предполагается, что в перспективе это число вырастет до 30–40 тыс.

Таким образом, открываются нестандартные перспективы – создание в районе Сочи города с устройством власти и госрегулированием, полностью ориентированным на его инновационное развитие в целом, а не в отдельных аспектах. Елена Шмелева, руководитель «Сириуса» заявила, что ФТ дает уникальные возможности реализовывать в максимально широком смысле «университетскую» модель комплексного развития территории. Это не закрытая площадка-«песочница» для экспериментов с госрегулированием, а инновационный проект городского развития – хотя город и имеет выраженную образовательную направленность, идея скорее в том, чтобы создать полноценный город с сильным университетом, а не университетский кампус размером с город.

ФТ будет реализовывать идею открытой, а не закрытой территории – это новшество в сравнении с большинством сходных территориальных экспериментов прошлых лет.

«Федерализация» бывшей олимпийской территории нужна в первую очередь для того, чтобы ресурсы города были доступны и населению территории, и населению Краснодарского края и других регионов России. То же касается и спортивной, и рекреационной, и культурной инфраструктуры «Сириуса» – она в рамках ФТ должна работать в интересах всего населения страны в целом.

Законопроект о «Сириусе» предполагает пятилетний переходный период для формирования нового порядка. Одна из задач будущей ФТ – отработать самые разнообразные новые технологии (от управленческих до чисто технических) для их будущего масштабирования там, где они могут быть применимы.

«Сириус» намерен привлекать в ФТ крупные компании с инновационными проектами), видимо, позволят решать и главную сейчас проблему. Содержание олимпийской инфраструктуры в Краснодарском крае дорого для региона, его бюджет, в том числе инвестиционный, ограничен, тогда как сам олимпийский комплекс имеет смысл развивать, в том числе через прямое федеральное финансирование и через собственные доходы ФТ.