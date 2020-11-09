Таскавшую ребенка за волосы новосибирскую медсестру уволили

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09.11.2020, 8:37, Новости дня

Медсестру туберкулезной больницы в Новосибирской области после публикации видеозаписи, на которой она грубо обращается с малолетним ребенком, уволили с работы, сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов.

На оперативном совещании в областном правительстве Хальзов доложил, что была сформирована комиссия во главе с его заместителем Андреем Лихановым. Комиссия во главе с уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко выезжала в учреждение, передает РИА «Новости». 

«Посмотрели организацию работы, отработали непосредственно с медработником, которая была зафиксирована на кадрах. Параллельно вся информация по этому поводу была предоставлена СК и прокуратуре и комиссии по делам несовершеннолетних. С пятницы медицинская сестра была уволена», – сказал он.

Глава региона Андрей Травников поручил региональному министерству здравоохранения проверить организацию работы в детской туберкулезной больницы. 

«Почему это стало возможным, были ли какие то предпосылки и организационные упущения? Информацию не скрывать, взаимодействовать со следствием, и все нарушения, которые комиссией будут выявлены, передавать в правоохранительные органы», – сказал губернатор.

Ранее в Сети было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». 



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