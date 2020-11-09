ЦИК предложил унифицировать каникулы в школах при многодневном голосовании

09.11.2020, 8:23, Новости дня

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 6 ноября предложила на период многодневного голосования на выборах предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование.

«Поясню, что я имела в виду. Эта проблема [разведения учебного и избирательного процессов] на самом деле существует, и я полагала необходимым проинформировать об этом президента. Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный», – цитирует ТАСС Памфилову.

По ее словам, «с учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование».

«Поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях», – добавила глава ЦИК.

Также Путин в ходе встречи с Памфиловой дал поручение вернуться к решению вопроса со снижением так называемого муниципального фильтра на выборах глав субъектов России.

«Мы вернулись к этому вопросу [снижения «муниципального фильтра»] на встрече. Я проинформировала о том, что произошло с тех пор, как президент давал поручение, в соответствии с которым была образована рабочая группа при администрации президента по изменению избирательного законодательства. И в свое время на этой рабочей группе это компромиссное политическое решение в принципе было – оставить его на уровне 5%, но, к сожалению, эта ситуация осталась замороженной», – сказала глава ЦИК.

Она отметила, что продолжает «писать письма в регионы с просьбой снизить фильтр, но пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то, чтобы слегка усложнить жизнь себе, но облегчить ее своим потенциальным конкурентам».

«Президент поручил вернуться к этому вопросу [снижения «муниципального фильтра»], и я надеюсь, что, по крайней мере, какая-то точка будет поставлена в этом вопросе, то есть или «да» или «нет», – подчеркнула Памфилова.

Напомним, в пятницу Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, так как почти половина участков расположены в школах.