 

Падение метеорита в Ливане стало причиной пожара

09.11.2020, 6:40, Новости дня

Падение горящего метеорита на севере Ливана вызвало пожар в провинции Аккар, сообщило Lebanon National News Agency.

По словам жителей населенного пункта Аль-Талиль, летящий метеорит сферической формы приземлился на равнинной местности в провинции Аккар, после чего на плантациях начался пожар, передает РИА «Новости».

Напомним, в мае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита в Красноярском крае.

В феврале камера авторегистратора зафиксировала взрыв метеорита в небе над Хорватией.



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