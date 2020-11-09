Падение метеорита в Ливане стало причиной пожара
09.11.2020, 6:40, Новости дня
Падение горящего метеорита на севере Ливана вызвало пожар в провинции Аккар, сообщило Lebanon National News Agency.
По словам жителей населенного пункта Аль-Талиль, летящий метеорит сферической формы приземлился на равнинной местности в провинции Аккар, после чего на плантациях начался пожар, передает РИА «Новости».
Напомним, в мае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита в Красноярском крае.
В феврале камера авторегистратора зафиксировала взрыв метеорита в небе над Хорватией.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет