 

Российские военные застрелили медведицу с медвежонком на подводной лодке. Видео

09.11.2020, 1:35, Новости дня

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Видео: kamchat100 / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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