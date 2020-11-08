 

“Сегодня выиграл COVID-19”. Тренеры “Шахтера” и “Динамо” прокомментировали матч в Киеве

08.11.2020, 23:25, Новости дня

8 ноября после поражения от донецкого “Шахтера” в рамках украинской Премьер-лиги (УПЛ) главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу заявил, что он бы не играл этот поединок. Об этом сообщает сайт “Динамо”.

“Сегодня выиграл COVID-19, но проиграл fair play (честная игра. – “ГОРДОН”). Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону. Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID-19. Это все, что я хочу сказать”, – подчеркнул наставник киевлян.

В свою очередь, главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру назвал победу своей команды честной.

“Конечно, я доволен игрой и результатом… Сегодняшний результат в поединке с командой, находящейся на первом месте и так великолепно сыгравшей с “Барселоной” [в Лиге чемпионов], нас, конечно, не может не радовать. К счастью, футболисты показали качественный футбол и мы победили абсолютно честно в противостоянии с очень хорошей командой”, – цитирует тренера сайт донецкого клуба.

В прошедшем в Киеве матче девятого тура УПЛ “Шахтер” разгромил “Динамо” со счетом 3:0. Второй тайм киевляне играли вдесятером.

Луческу – бывший тренер “Шахтера”. Перед матчем своей новой команды со старой он столкнулся с кадровыми проблемами – из-за COVID-19 с “Шахтером” не могли играть 12 футболистов.

Победа донецкой команды позволила ей набрать 19 очков, отставание “Шахтера” от лидирующего пока “Динамо” сократилось до одного очка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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