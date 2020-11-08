Полиция применила водометы против участников акции протеста в Тбилиси

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08.11.2020, 23:25, Новости дня

Полиция применила силу в отношении участников митинга оппозиции, который 8 ноября проходил у здания Центральной избирательной комиссии Грузии. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

По информации министерства, протестующие попытались ворваться в здание ЦИК, это было пресечено полицией.

“В связи с тем, что участники митинга применили насильственные методы и игнорировали указания полиции, МВД применило пропорциональную силу в пределах своей компетенции, определенной законом”, – отмечено в сообщении.

Председатель неправительственной организации “Ассоциация молодых юристов Грузии” Георгий Гоциридзе заявил, что использование водометов является нелегитимным применением силы, пишет “Эхо Кавказа”.

“Это было нелегитимным использованием силы, безо всяких предупреждений”, – отметил Гоциридзе.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария призвала правящую партию и оппозицию урегулировать политический кризис путем переговоров, сообщило информагентство “Новости-Грузия”.

По словам омбудсмена, к кризису в стране привели выявленные в ходе выборов 31 октября нарушения, среди которых Ломджария назвала использование админресурса, нападения на наблюдателей и журналистов. Она также отметила недостатки во время подсчета голосов и подведения итогов выборов.

8 ноября в Тбилиси проходил масштабный митинг оппозиции, которая оспаривает итоги парламентских выборов.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,14% пришедших на выборы.

О том, что на выборах в Грузии победу одержала оппозиция, 31 октября заявил бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который формировал в Грузии оппозиционную партию “Единое национальное движение”.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”.

2 ноября оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны.

Экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе 5 ноября заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии “Единое национальное движение”. После этого служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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