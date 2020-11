Зять Трампа рекомендовал ему признать поражение на выборах, утверждает CNN. Представитель Трампа опровергает это

Зять президента США Дональда Трампа и по совместительству его старший советник Джаред Кушнер рекомендовал родственнику признать свое поражение на президентских выборах перед представителем Демократической партии Джо Байденом.

Об этом 8 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Представитель избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер 8 ноября в Twitter опроверг данную информацию.

“Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов в нескольких штатах и серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности [подсчетов]”, – сказано в твите.

This story is not true. Given undetermined electoral outcomes in multiple states and serious voting irregularities and lack of transparency in others, Jared has advised @realDonaldTrump to pursue all available legal remedies to ensure accuracy. https://t.co/O8XgClHQMi

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) November 8, 2020

По данным CNN, сообщение о победе на выборах Байдена застало Трампа в штате Вирджиния, где он играл в гольф.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.