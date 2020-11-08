 

Болгарскую часть «Турецкого потока» соединили с участком в Сербии

08.11.2020, 22:55, Новости дня

Строительство «Балканского потока» фактически завершено, болгарская часть продолжения газопровода «Турецкий поток» соединена с участком в Сербии, сообщил осведомленный источник.

«Балканский поток» завершен, он соединен с газопроводом в Сербии, официальных мероприятий в связи с завершением строительства газопровода не проводится в связи с пандемией коронавируса, вероятно, церемония состоится позднее», – приводит слова источника ТАСС.

В январе 2019 года Болгария приняла решение о продолжении ветки «Турецкого потока» от Турции до Сербии.

В октябре 2020 года президент Сербии Александр Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

«Балканский поток» фактически является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории РФ до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / США объявили о новых крупномасштабных санкциях против Ирана

25.10 / Мэр Львова Садовый проголосовал со второй попытки. Паспорт нашла теща

10.08 / Попова заявила об отсутствии случаев обнаружения коронавируса в окружающей среде

03.09 / Зеленский хотел назначить отцу пожизненную стипендию

09.08 / Закон об упрощении работы ФЛП сфальсифицировали, изъяв норму о книге учета – нардеп

30.09 / У моряков российского БДК «Петр Моргунов» обнаружили коронавирус

15.10 / Сербия начала переговоры о приобретении российской вакцины

20.08 / Зарубившему родственников жителю Нижегородской области вынесли приговор

16.10 / Степанакерт в третий раз с начала перемирия подвергся обстрелу

05.09 / Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска