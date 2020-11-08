Болгарскую часть «Турецкого потока» соединили с участком в Сербии

08.11.2020, 22:55, Новости дня

Строительство «Балканского потока» фактически завершено, болгарская часть продолжения газопровода «Турецкий поток» соединена с участком в Сербии, сообщил осведомленный источник.

«Балканский поток» завершен, он соединен с газопроводом в Сербии, официальных мероприятий в связи с завершением строительства газопровода не проводится в связи с пандемией коронавируса, вероятно, церемония состоится позднее», – приводит слова источника ТАСС.

В январе 2019 года Болгария приняла решение о продолжении ветки «Турецкого потока» от Турции до Сербии.

В октябре 2020 года президент Сербии Александр Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

«Балканский поток» фактически является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории РФ до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.