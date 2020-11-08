“Шахтер” разгромил в Киеве “Динамо” Луческу
08.11.2020, 21:15, Новости дня
8 ноября в девятом туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) донецкий “Шахтер” со счетом 3:0 обыграл киевское “Динамо”. Об этом передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
Поединок проходил на НСК “Олимпийский” в Киеве.
На 34-й минуте матча после ошибки на выходе голкипера киевлян Руслана Нещерета мяч забил Жуниор Мораес. Во втором тайме забивали игроки “Шахтера” Маркос Антонио (66-я минута) и Алан Патрик (73-я).
С 45-й минуты “Динамо” играло в меньшинстве в связи с удалением Сергея Сидорчука.
Главным тренером “Динамо” является бывший наставник “Шахтера” Мирча Луческу. Перед матчем своей новой команды со старой он столкнулся с кадровыми проблемами – из-за COVID-19 с “Шахтером” не могли играть 12 футболистов.
Победа донецкой команды позволила ей набрать 19 очков, отставание “Шахтера” от лидирующего пока “Динамо” сократилось до одного очка.
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