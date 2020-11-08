 

В США установлен новый рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

08.11.2020, 21:15, Новости дня

В США установлен новый рекорд суточного прироста больных с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

7 ноября было зарегистрировано 127 399 новых случаев COVID-19.

Предыдущий рекорд был установлен сутками ранее, он составлял 126 480 инфицирований за 24 часа. 5 ноября также был рекорд – 121 888 случаев.

Всего с начала эпидемии в США зарегистрировано почти 9,9 млн случаев COVID-19, страна лидирует по этому показателю. У идущей на втором месте Индии таких случаев 8,5 млн.

В Соединенных Штатах скончалось в общей сложности 237 192 инфицированных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 8 ноября известно уже о более чем 50 млн случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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