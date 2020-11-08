 

ОБСЕ разработает план урегулирования ситуации на Донбассе с учетом позиций всех сторон – Кравчук

08.11.2020, 21:15, Новости дня

Украина ждет от ОБСЕ единого согласованного с участниками трехсторонней группы документа, который будут обсуждать на заседании ТКГ в формате видеоконференции. Об этом глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил ТАСС.

Кравчук сообщил, что 5 ноября передал “План совместных шагов” спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау. Она должна этот документ передать России и представителям ОРДЛО.

По мнению Кравчука, после получения украинского плана по урегулированию ситуации на Донбассе ОБСЕ выработает “единый документ с учетом позиций всех сторон”.

Главные тезисы “Плана совместных шагов” Кравчук обнародовал 5 ноября. В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит “Нормандской четверки” должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Этот план, вероятно, будут обсуждать на заседании 11 ноября. Как рассказывал Кравчук, о необходимости найти новые подходы на прошлом заседании заявила Россия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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