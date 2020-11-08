 

В Ровно продавали должности в подразделениях полиции, их оценивали в суммы от $50 тыс. до $500 тыс. – СБУ

08.11.2020, 21:15, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила схему фейковой продажи руководящих должностей в подразделениях Национальной полиции в Ровенской области. Об этом 7 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

По версии следствия, организовал схему действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками.

“Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в высоких кабинетах, уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности в системе областной Нацполиции. За возможность возглавить ведомство дельцы требовали от действующих сотрудников полиции $500 тыс. Назначение на должность руководителей подразделений полиции оценивалось от $50 тыс. до $100 тыс”, – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали сотрудника полиции и его сообщника во время получения первой части неправомерной выгоды в размере $25 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Посольство США в Беларуси потребовало от Минска обеспечить свободу слова для граждан страны

01.09 / Лавров: Рисков в современном мире больше, чем во время Второй мировой войны

31.08 / Некоторые комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины – Ермак

09.11 / Заболевшая COVID-19 российская певица умерла во время родов

30.06 / Месяц афроамериканской музыки. Чак Берри

29.06 / Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах

22.07 / Зеленский рассказал, почему выполнил требование захватившего заложников

27.06 / Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

25.09 / В Украине снижается число преступлений против детей – Офис генпрокурора

19.07 / В США вторые сутки подряд зафиксировали более 70 тыс. новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска