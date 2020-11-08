Малюська объяснил, кого не будут штрафовать за неношение маски

08.11.2020, 17:00, Новости дня

Применение штрафов от 17 до 34 тыс. грн за нарушение любых правил карантина было несправедливым. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

“Применение такого штрафа за неношение маски в общественных помещениях было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтоб оплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была длительной – нужно было решение суда”, – отметил он.

Министр подчеркнул, что ситуация кардинально поменяется после того, как вступит в силу принятый Верховной Радой закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн.

“При этом применение такого штрафа будет быстрым, поскольку его будет налагать полицейский, представитель Госпродпотребслужбы сразу же на месте. Такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним или тем, кто не носит маску на улице”, – объяснил Малюська.

https://www.facebook.com/minjust.official/videos/690922738235146/

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошлые сутки подтверждено 9397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 460 331 случай COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8450 человек умерли.