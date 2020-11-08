 

Малюська объяснил, кого не будут штрафовать за неношение маски

08.11.2020, 17:00, Новости дня

Применение штрафов от 17 до 34 тыс. грн за нарушение любых правил карантина было несправедливым. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

“Применение такого штрафа за неношение маски в общественных помещениях было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтоб оплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была длительной – нужно было решение суда”, – отметил он.

Министр подчеркнул, что ситуация кардинально поменяется после того, как вступит в силу принятый Верховной Радой закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн.

“При этом применение такого штрафа будет быстрым, поскольку его будет налагать полицейский, представитель Госпродпотребслужбы сразу же на месте. Такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним или тем, кто не носит маску на улице”, – объяснил Малюська.

https://www.facebook.com/minjust.official/videos/690922738235146/

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошлые сутки подтверждено 9397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 460 331 случай COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8450 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / В Казани корпус инфекционной больницы для COVID-пациентов построили всего за сто дней

26.06 / “Пошел вон!” – в Туркменистане появились листовки за отставку президента

23.07 / Правительство Великобритании не увидело нарушений в «российских» пожертвованиях

08.10 / Украинские пограничники дважды тушили пожары, перебросившиеся с российской территории

22.09 / Эрдоган потребовал не игнорировать права Турции на ресурсы Средиземноморья

31.10 / Убийцей троих человек в Ницце оказался 21-летний мигрант из Туниса

06.08 / В московской аптеке нашли «антикоронавирусную» настойку на ящерицах

14.07 / Эксперты рассказали, как кишечные бактерии влияют на вес человека

26.08 / Сотрудника Единой диспетчерской службы осудили за гибель ребенка

24.09 / Большинство немцев выступают за расследование расизма в рядах полиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска