 

Китай запустил первый в мире спутник для тестирования 6G

08.11.2020, 15:15, Новости дня

Китай вывел на орбиту Земли первый в мире спутник для тестирования систем связи шестого поколения (6G).

Он был запущен с космодрома Тайюань, вместе с ним на орбиту отправлены еще 12 спутников, пишет «Би-би-си».

Тестирование экспериментальной технологии будет проходить на терагерцевой частоте. Помимо этого, спутник имеет технологии мониторинга посевов и лесных пожаров.

Отмечается, что индустрия телекоммуникации еще далека от согласования спецификаций 6G, поэтому нет гарантий того, что тестируемая технология станет стандартом.

В сентябре ученые Сколковского института науки и технологий разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем 6G в России.

Напомним, в начале августа глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия рассматривает возможности внедрения сетей связи 6G.



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