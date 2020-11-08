 

Спали в отдельных комнатах. Меланья Трамп считает минуты до развода с мужем – экс-сотрудница Белого дома

08.11.2020, 14:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп после проигрыша на выборах может потерять не только Белый дом, но и свой брак. Об этом пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на бывшую помощницу первой леди США Стефани Волкофф.

Меланья Трамп вела переговоры о заключенном брачном договоре, по которому ее муж Дональд отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния. Волкофф рассказала, что Трампы спали в отдельных комнатах Белого дома, а их 15-летний брак является сделкой.

Еще одна бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниго Ньюман заявила, что Меланья Трамп “считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же после этого развестись”. По словам Ньюман, у Дональда Трампа еще остаются в руках рычаги президентской власти, способные жестко наказать свою жену “за такое унижение”.

Сама 50-летняя Меланья Трамп говорит об отличных отношениях с ее 74-летним мужем и о том, что они никогда не ссорятся.

Адвокат Кристина Превите напомнила о брачном контракте Дональда Трампа с его второй женой, актрисой Марлой Мейплз. Условия соглашения запрещают ей публиковать воспоминания об их совместной жизни и давать интервью с критикой в адрес бывшего мужа. Наверняка подобного рода ограничения прописаны и в брачном контракте нынешнего президента США с Меланьей Трамп, сказано в материале газеты. 

22 января 2020 года супруги Трамп отметили 15-ю годовщину свадьбы.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали действующий президент США, республиканец Трамп и демократ, бывший вице-президент США Джо Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.

Байдена с победой на выборах президента США уже поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. 

Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона. Сторонники президента США Дональда Трампа считают, что во время подсчета голосов в округе сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса. 

Трамп считает, что он выиграл новые выборы главы Белого дома, получив поддержку 71 млн избирателей. 

“ГОРДОН” следит за событиями в США в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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