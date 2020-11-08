В Минске на протестном марше задержали более 160 человек

08.11.2020, 14:50, Новости дня

В Минске 8 ноября на протестном “Марше народовластия” задержали более 160 человек. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр “Весна”.

Задержания также происходили и в других городах – Гомеле, Витебске и Ляховичах.

Марш народовластия был запланирован на 12.00. Митингующие направлялись к стеле “Минск – город-герой”. Первые задержания начались уже вскоре после начала акции, соответствующие видео и фото опубликовало издание TUT.BY в Telegram.

Задержания проходили и возле самой стелы, видео предоставило TUT.BY.

Во время одного из задержаний силовик ударил несопротивляющегося мужчину ногой, видео публикует TUT.BY в Telegram.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.