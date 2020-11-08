Белорусские силовики готовятся к “Маршу народовластия”. В Минске отключают интернет и свозят в центр спецтехнику

08.11.2020, 12:40, Новости дня

Сегодня, 8 ноября, в Минске запланирована протестная акция “Марш народовластия“, силовики стягивают в центр столицы Беларуси спецтехнику. Марш запланирован на 12.00 по местному времени, сообщил Telegram-канал НЕХТА Live.

Людей призывают выходить в центр Минска, на площадь Свободы и улицу Немига.

“Минчане пройдут маршем по центральным улицам и проспектам города, продемонстрируют себе и всем непреклонность народной воли. В других городах – марши по собственному плану, акции и флешмобы”, – сказано в анонсе марша.

Сотовые операторы ограничили доступ к мобильному интернету, пишет “Радыё Свабода”.

“На практике это означает, что пользоваться интернетом на улице невозможно. Ограниченный доступ устанавливают “уполномоченные государственные органы”, – рассказало издание.

Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стягиваются в различные части Минска.

Милиция перекрыла тротуар по улице Ленина от площади Свободы до проспекта Независимости.

Белорусский портал TUT.BY сообщил о закрытии на вход и выход всех станций третьей линии (“Октябрьская”, “Купаловская”, “Площадь Победы”, “Немига”, “Фрунзенская”). На станции “Площадь Ленина” закрыт вестибюль 2 (вход со стороны Площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются.

Погода в Минске пасмурная, людей призывают одеваться теплее, а также использовать маски в связи с коронавирусной инфекцией. В дни воскресных акций протеста многие крупные торговые центры в центре Минска не работают, как и кафе, сказано в сообщении российского агентства ТАСС.

Протестные акции ожидаются и в других городах Беларуси.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.