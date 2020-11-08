Правительство решило ускорить расселение аварийного жилья в окрестностях БАМ

08.11.2020, 10:55, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», которые позволят ускорить процесс расселения из аварийного и ветхого жилья в окрестностях Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что «с помощью социальных выплат переселенцы смогут приобрести дом или квартиру не только в своем населенном пункте, но и на всей территории региона».

«Кроме того, уточняется размер самой выплаты. Он будет зависеть от средней стоимости 1 кв. м жилья в регионе и установленного норматива общей площади жилого помещения: 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина, 42 кв. м на семью из двух человек, по 18 кв. м на каждого члена семьи из трех и более человек», – отмечается в тексте.

Ранее данный норматив мог быть изменен в зависимости от региона, так как не был зафиксирован на федеральном уровне.

Кроме того, размер субсидии будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, которая подтверждена госэкспертизой, а не норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья, который утверждается Минстроем.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов – «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта – обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Также сообщалось, что в октябре 2020 года в РФ заработал новый механизм расселения аварийных домов.