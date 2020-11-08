В РФ за сутки выявили 20,4 тыс. случаев коронавируса

08.11.2020, 10:55, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 20498 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 20498 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5751, Санкт-Петербурге – 1331, Московской области – 644.

Всего в стране выявлено 1 млн 774 тыс. 334 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 324 тыс. 419, из них 11 тыс. 492 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 30 тыс. 537 человек.

Накануне, 7 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20396. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 102.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.