 

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве нестабильной

08.11.2020, 8:45, Новости дня

Стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Москве пока не произошло даже после введения дистанционного обучения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

Собянин завявил, что в данный момент нужны «меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду», передает ТАСС.

Мэр также указал, что более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного «огромного удара» на фоне пандемии.

Напомним, в Москве продлили дистанционное обучение школьников 6–11-х классов на две недели – до 22 ноября. Также москвичей призвали не передвигаться по городу без необходимости.

Накануне в РФ выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса, в Москве – 5 тыс. 829 случаев. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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