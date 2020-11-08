Нетаньяху поздравил Байдена с «победой» на выборах

08.11.2020, 8:45, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил в воскресенье кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах.

Нетаньяху опубликовал в Twitter поздравление Байдену и Харрис. Он обратился к кандидату от демократов по имени («Джо»), отметив, что их «теплым личным отношениям уже около 40 лет», он знает его «как большого друга Израиля».

«С нетерпением жду работы с вами обоими по дальнейшему укреплению особого альянса между США и Израилем», – добавил премьер.

Ранее экс-консул посольства Израиля в Москве Алекс Векслер спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД возвращение «старой либеральной Америки».

Напомним, с победой на американских президентских выборах Байдена поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон. С поздравлениями к Байдену поспешили президент Украины Владимир Зеленский и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Также его поздравили турецкие оппозиционеры и президент Венесуэлы Николас Мадуро. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении призвал Байдена вместе противостоять России.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем хорош Байден для России.