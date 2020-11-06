Вице-премьер Оверчук госпитализирован после ДТП в Москве

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06.11.2020, 21:48, Новости дня

Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве и доставлен в больницу, сообщил его пресс-секретарь Андрей Матвеев.

«Алексей Логвинович (Оверчук) находился в машине. В результате ДТП он пострадал», – сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь, добавив, что вице-премьер доставлен в ЦКБ.

Как сообщает Telegram-канал 112, Оверчук находился в машине вместе с водителем. По предварительной информации, в ДТП виновен водитель отечественного автомобиля, выехавший на разделительную полосу, по которой ехал чиновник. 

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Сообщалось, что в аварии пострадали два человека, один из них оказался зажат в салоне машины, спасатели помогли ему выбраться. Движение по проспекту затруднено.

Алексей Оверчук родился 9 декабря 1964 года в городе Коростышеве Житомирской области Украины. В 1986 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности «Экономическая кибернетика». Кандидат экономических наук. Занимает пост заместителя председателя правительства с 21 января 2020 года. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.



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