Киев и Будапешт согласились перевернуть страницу в отношениях

06.11.2020, 21:48, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе телефонного разговора договорились перевернуть страницу в двухсторонних отношениях.

«Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба соглашаемся, что нужно сделать правильные выводы из того, что произошло две недели назад, и в дальнейшем выстроить конструктивный диалог», – написал украинский министр в Facebook.

По словам Кулебы, добрососедству украинского и венгерского народов, совместному европейскому и евроатлантическому будущему «нет альтернатив». Он отметил, что связался с Сийярто после того, как узнал о его заболевании коронавирусом. «Я сразу по-человечески отправил ему сообщение с желанием скорейшей победы над вирусом», – отметил глава МИД Украины.

Напомним, Венгрия выступала против украинского закона об образовании, требуя вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.