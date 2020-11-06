Умер Герой РФ Сергей Палагин

06.11.2020, 21:48, Новости дня

Герой РФ летчик Сергей Палагин скончался в Краснодаре на 53 году жизни, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Ушел из жизни Сергей Вячеславович Палагин. Герой России, прославленный летчик, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе. Сергей Вячеславович всегда защищал интересы государства. И в бою, когда служил, и после службы – в обычной жизни», – сказал Кондратьев, передает ТАСС.

Палагин, по его словам, участвовал в развитии региона и укреплении традиций казачества. Он проводил в школах уроки мужества, являлся помощником атамана Екатеринодарского районного казачьего общества. Почетный житель Краснодара. В городе десять классов носят его имя.

Сергей Палагин – уроженец Саратова. В 1989 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков, проходил службу в вертолетных частях Группы советских войск в Германии. В 1993 году перешел на службу в вертолетный полк в Буденновске. Принимал участие в боевых действиях во время Осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Участвовал в «первой» и «второй» чеченских войнах, боевых действиях на территории Дагестана.

В 2004 году указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2014 году в должности подполковника Палагин ушел в запас.

Источник агентства во властных структурах Краснодарского края уточнил, что Палагину диагностировали двустороннюю пневмонию, у него был положительный тест на коронавирус. «Утверждать, что причиной смерти был именно коронавирус рано, так как справку о смерти еще не выдали», – заключил собеседник.