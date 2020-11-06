Российского актера Ефремова этапировали в колонию

06.11.2020, 21:25, Новости дня

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом, отправили к месту отбывания наказания. Об этом в комментарии “Интерфаксу” сообщили в пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

Куда именно этапировали Ефремова, не сообщается. Эту информацию предоставят только членам семьи, сказали в ведомстве.

Агентство пишет, что член Общественный наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович раньше говорила, что Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде при СИЗО-5 в Москве. По ее словам, актеру там было бы лучше, чем в колонии.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Эльман Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым. После вынесения приговора о восьми годах колонии Ефремов заявил, что в этом деле Пашаев либо ничего не понял в его деле, либо “очень понял”.

После смены адвоката Ефремова Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Срок сократили с восьми лет до семи лет и шести месяцев.