В Одессе будет второй тур выборов мэра

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06.11.2020, 21:25, Новости дня

В Одессе пройдет второй тур выборов мэра. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Во второй тур проходят действующий мэр города Геннадий Труханов (34,54% голосов) и кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Николай Скорик (19,06%).

По информации ЦИК, второй тур выборов мэра Одессы пройдет 15 ноября, соответствующее решение приняла местная территориальная избирательная комиссия, 

Всего в выборах участвовало 23 кандидата.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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