 

Обнародованы призывы дяди Саакашвили к свержению власти в Грузии

06.11.2020, 21:08, Новости дня

Грузинские СМИ обнародовали аудиозаписи разговоров оппозиционеров, обсуждающих насильственную смену власти в Грузии, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На одной из записей дядя экс-президента страны Михаила Саакашвили и бывший советский дипломат Темур Аласания призывает одного из представителей оппозиции Губазу Саникидзе «объявить общенациональное неповиновение и выразить полное недоверие властям». Во время разговора Аласания заявляет, что оппозиция должна сформировать «параллельное правительство» и информировать международное сообщество о том, что «берет власть для спасения страны и народа». В другой аудиозаписи член партии Саакашвили «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили в нецензурной форме ругает своих однопартийцев, используя при этом русские матерные слова. Как сообщила на записи Самадашвили, в партию «не добавили ни одного нормального человека».

В пятницу служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование уголовного дела о подготовке свержения власти перед парламентскими выборами. Основанием для возбуждения дела стала оперативная информация департамента госбезопасности о некоторых лицах, которые планировали совершить переворот в случае нежелательных для них результатов выборов.

Ранее стало известно, что исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в СГБ список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент. По словам Кобахидзе, сценарий свержения власти оппозицией был спланирован под руководством экс-президента страны Михаила Саакашвили.

На 8 ноября в Тбилиси запланирован митинг оппозиции, которая анонсирует, что он будет массовым и беспощадным по отношению к властям. Скрывающийся на Украине экс-президент Грузии заочно уже осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что грузинская оппозиция не сможет вывести народ на улицы, поскольку для этого нет веских поводов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Экономика: Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

13.08 / Харламов призвал Лукашенко остановить жесткое подавление акций

11.09 / Данила Козловский извинился перед пострадавшей зрительницей

14.08 / Молдавия попросила у РФ вакцину от коронавируса

06.08 / В РФ подтвердили 5,3 тыс. новых случаев коронавируса

27.06 / В Голливуде начали работу над медицинской драмой о коронавирусе

29.07 / Названы наиболее перспективные российские вакцины от коронавируса

10.10 / Власти Москвы сказали, для кого транспортные карты останутся активны

10.09 / Путин намеревался создать комиссию для расследования инцидента с Навальным – Конте

20.08 / Назначен новый глава Рособрнадзора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска