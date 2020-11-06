Обнародованы призывы дяди Саакашвили к свержению власти в Грузии

06.11.2020, 21:08, Новости дня

Грузинские СМИ обнародовали аудиозаписи разговоров оппозиционеров, обсуждающих насильственную смену власти в Грузии, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На одной из записей дядя экс-президента страны Михаила Саакашвили и бывший советский дипломат Темур Аласания призывает одного из представителей оппозиции Губазу Саникидзе «объявить общенациональное неповиновение и выразить полное недоверие властям». Во время разговора Аласания заявляет, что оппозиция должна сформировать «параллельное правительство» и информировать международное сообщество о том, что «берет власть для спасения страны и народа». В другой аудиозаписи член партии Саакашвили «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили в нецензурной форме ругает своих однопартийцев, используя при этом русские матерные слова. Как сообщила на записи Самадашвили, в партию «не добавили ни одного нормального человека».

В пятницу служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование уголовного дела о подготовке свержения власти перед парламентскими выборами. Основанием для возбуждения дела стала оперативная информация департамента госбезопасности о некоторых лицах, которые планировали совершить переворот в случае нежелательных для них результатов выборов.

Ранее стало известно, что исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в СГБ список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент. По словам Кобахидзе, сценарий свержения власти оппозицией был спланирован под руководством экс-президента страны Михаила Саакашвили.

На 8 ноября в Тбилиси запланирован митинг оппозиции, которая анонсирует, что он будет массовым и беспощадным по отношению к властям. Скрывающийся на Украине экс-президент Грузии заочно уже осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что грузинская оппозиция не сможет вывести народ на улицы, поскольку для этого нет веских поводов.