В Париже ограбили квартиру саудовской принцессы

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06.11.2020, 20:48, Новости дня

В Париже неизвестные ограбили квартиру саудовской принцессы, были украдены драгоценные вещи на сумму 1,5 млн евро, информирует газета Parisien.

По сообщению издания, грабители проникли в квартиру площадью 200 квадратных метров, расположенную в 16-м округе Парижа, и вынесли 20 сумок на сумму 50 тыс. евро, украшения, в том числе часы Cartier стоимостью 8 тыс. евро, меховые манто, передает РИА «Новости».

Полиция не обнаружила следов взлома в квартире. Под подозрения следователей попал друг саудовской принцессы, с которым она знакома с августа. Также сообщается, что пропал дубликат ключей от квартиры.

«Друг несколько раз предлагал ей продать люксовые вещи на Ebay, но она отказывалась», – отметили в полиции.

Об стало известно в четверг. В момент кражи 47-летняя саудовская принцесса находилась на юге Франции. После того, как она вернулась в Париж и обнаружила ограбленную квартиру, она плохо себя почувствовала и была доставлена в больницу.

В мае СМИ сообщали, что в Москве обокрали квартиру бывшей супруги миллиардера Олега Дерипаски Полины Юмашевой в Большом Левшинском переулке.



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