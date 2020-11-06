Россиян попросили остаться дома на новогодние праздники

06.11.2020, 20:48, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам на новогодние праздники оставаться дома из-за сложной ситуации с коронавирусом.

«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо», – сообщила глава ведомства в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Она добавила, что ситуация с заболеванием в РФ сейчас «достаточно напряженная», в ряде регионов «сложная».

Для снижения темпов роста заболеваемости нужно соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, не выходить на улицу лишний раз.

Попова добавила, что чаще всего люди подхватывают коронавирусную инфекцию при поездках в транспорте, информирует ТАСС.

Попова также выразила надежду, что третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнется через неделю. Все результаты, которые показывала вакцина до этого момента, очень хорошие, заверила Попова. По ее словам, доказана безопасность вакцины, также она ареактогенна, так как в ней нет чужеродного белка. Ни один из участников эксперимента не чувствовал никаких особенностей: повышения температуры, ухудшения самочувствия, добавила она Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре называли эту безопасной для репродуктивного здоровья. При этом первый цикл исследований данного препарата заканчивается только в декабре.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о борьбе с коронавирусом, отмечал, что российская система здравоохранения способна мобилизоваться для решения общенациональных задач, она эффективна.