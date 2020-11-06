Российская нефть Urals стала дороже Brent

06.11.2020, 20:48, Новости дня

Российская экспортная нефть Urals в начале ноября подорожала и торговалась с премией в 0,95 долларов за баррель нефти марки Brent на фоне снижения поставок. Это максимум с июля, однако давление на российский сорт усилилось из-за слабого спроса и растущей добычи в Ливии сообщили в S&P Global Platts.

Спотовая цена на Urals на северо-западе Европы (CIF Роттердам) за период с 26 октября по 5 ноября составляла от 37,4 долларов до 41,18 долларов за баррель, а дисконт к Brent колебался от 0,3 долларов до 0,7 долларов за баррель, передает ТАСС.

Цена российской нефти в регионе Средиземноморья (CIF Аугуста) составляла от 37,7 долларов до 41,35 долларов за баррель, а положительный спрэд к Brent достигал 0,6-0,95 долларов за баррель.

Максимальная премия в 0,95 долларов за баррель держалась на торгах 30 октября и 2 ноября, когда цена нефти не доходила до 38 долларов за баррель. Однако резкий рост до 40,5 долларов за баррель сократил премию к Brent до 0,6 долларов за баррель. S&P Global Platts отмечает, что это максимальный размер премии с июля 2020. По словам редактора по рынку нефти S&P Global Platts Иэна Стивенсона, увеличение спроса на российскую нефть в Европе было вызвано снижением поставок из Балтийских портов и Новороссийска.

«Однако эти же высокие цены и подорвали интерес к Urals со стороны европейских НПЗ, которые работают сейчас в условиях низкой рентабельности, а кроме того, в значительной степени, закрыли свои потребности за счет арбитражной нефти из Азии. Эти два фактора, а также возобновление поставок из Ливии привели к тому, что спотовые цены на Urals находятся под понижательным давлением», – сказал эксперт.

Напомним, в июне был установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent. Премия достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года.